Dai taxi ai caro voli, ecco il decreto 'Omnibus' approvato dal Cdm

Un prelievo del 40% sugli extraprofitti maturati dalle banche. La norma arriva a sorpresa sul tavolo dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Il provvedimento, che entra nel cosiddetto decreto Asset, è limitato al 2023 e prevede che gli introiti siano utilizzati per sostenere il taglio delle tasse e le spese per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Banche

"Si verrà a contare un 40% di prelievo dagli extra-profitti multimiliardari per le banche, limitato al 2023" e questo fondo "che pensiamo sarà abbastanza congruo, andrà ad alimentare le voci sul taglio delle tasse e il sostegno per i mutui sulla prima casa", rivendica il vice premier Matteo Salvini cui spetta l'annuncio. Per il leader della Lega, "il ministro Giorgetti ha portato in Consiglio una norma di equità sociale".

Ponte sullo Stretto

La riunione a Palazzo Chigi da anche il via libera alla rimozione del tetto dei compensi in favore dei super consulenti che lavoreranno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, un provvedimento accompagnato negli ultimi giorni da numerose polemiche da parte delle opposizioni.

Salvini chiarisce che la norma non riguarderà i componenti del consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto, ma soltanto "dirigenti come già avviene in Anas, Rfi e nella società costituita per il Giubileo". Un 'ritocco' necessario, anche dopo le sollecitazioni che sarebbero arrivate da Palazzo Chigi.

Taxi

L'esecutivo approva anche le attese nuove norme sui taxi, con la possibilità per i Comuni di incrementare fino al 20% le licenze esistenti ma senza la disposizione che prevedeva inizialmente il cumulo di quelle definitive.

Un provvedimento contestato da parte della categoria con alcune sigle sindacali che annunciano mobilitazioni e scioperi. "Ci saranno ulteriori confronti oltre a quelli che abbiamo già avuto con gli operatori del settore e le istituzioni. Il testo nel percorso in Parlamento potrà essere migliorato ma è già' una risposta significativa a una carenza che da troppo tempo riguarda il settore", spiega il ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Salta invece il provvedimento che introduceva un aumento dei limiti del 5G.

Giustizia

Semaforo verde anche all'altro decreto omnibus sulla Giustizia, che prevede pene più severe per chi è ritenuto responsabile di incendi e la destinazione dell'8 per mille alle tossicodipendenze.

"Abbiamo introdotto altre norme contro la criminalità organizzata estendendo la possibilità di intercettazioni a reati tipicizzati sia nella fattispecie del reato sia quando sono aggravati nella finalità di terrorismo e l'aggravante del sistema mafioso", sostiene il ministro della Giustizia Carlo Nordio al termine del Cdm.

Covid

Arriva anche lo stop all'isolamento per i positivi al Covid, termina così l'ultima misura di restrizione sociale divenuta necessaria negli anni della pandemia.

Caro voli

Per frenare il caro voli il governo introduce anche un provvedimento che vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree. La norma è modulata in relazione al tempo della prenotazione se la fissazione è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene o durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.

Pesca

Un intervento anche sul settore della pesca per cercare di alleviare le criticità legate alla proliferazione esponenziale del granchio blu. "è particolarmente aggressivo ed è giunto da altri mari nel Mediterraneo, in particolare nell'Adriatico, ma anche con presenze nel Tirreno. è previsto lo smaltimento di questo animale", argomenta il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Tecnologia

Per monitorare il trasferimento all'estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo avvenga infra gruppo, il Cdm con il Dl Asset approvato oggi, autorizza l'esercizio dei poteri speciali quando gli atti e le operazioni riguardino l'intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare.

Salario minimo

Infine, sul fronte del salario minimo, che ha acceso il dibattito politico nelle ultime settimane, la premier Giorgia Meloni dovrebbe incontrare le opposizioni venerdì, dopo la sospensiva di 60 giorni all'esame del ddl approvata dall'aula della Camera.