Caldo record in Giappone, insolazione per 111 cavalli: 2 muoiono

Centoundici cavalli hanno subito un'insolazione e due sono morti durante un festival giapponese annuale che rievoca scene di battaglia con cavalieri vestiti da samurai. Lo hanno riferito gli organizzatori, che stanno pensando di cambiare la data dell'evento il prossimo anno.

Anche undici persone sono state ricoverate in ospedale, secondo i media locali. Il Giappone ha registrato le temperature medie più alte in oltre cento anni a luglio e martedì sono stati emessi avvisi di colpo di calore in 26 dei 47 dipartimenti del Giappone, quando la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 38 gradi in alcuni punti.

Un totale di 111 cavalli sono stati curati per un colpo di sole durante il festival Soma Nomaoi, che si è svolto dal 29 al 31 luglio, dopo che le temperature hanno raggiunto i 35 gradi per la prima volta in cinque anni, hanno detto gli organizzatori lunedì.

L'evento annuale, con oltre 400 cavalieri in armatura da samurai in lizza per gli stendardi che sventolano dietro di loro, ha attirato più di 120.000 persone, secondo i media locali.