Trovato con un coltello in via Italia: denunciato a Siracusa

Nella tarda serata di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo di 38 anni, di origine tunisina, per porto illegale di un coltello.

In specie, un equipaggio delle Volanti, transitando in Via Italia, ha notato il denunciato alla guida di un’autovettura che, alla vista della Polizia, mal celava un certo nervosismo.

Gli agenti, fermato il trentottenne, lo sottoponevano ad una scrupolosa perquisizione personale, estesa anche al mezzo, che consentiva di rinvenire e sequestrare, a carico dello stesso, un coltello di genere vietato.

Il tunisino è stato sanzionato anche per violazioni al codice della strada.