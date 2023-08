Dai domiciliari al carcere per un furto aggravato: arrestato a Lentini

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un uomo di 34 anni del luogo, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dall’Autorità giudiziaria di Siracusa.

L’uomo, dopo essere stato arrestato lo scorso marzo per furto aggravato, era stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Ciò nonostante, il 34enne non è stato trovato in casa dai militari preposti al controllo ed è stato, quindi, denunciato per evasione all’Autorità giudiziaria aretusea, la quale ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale l’uomo è stato condotto presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa.