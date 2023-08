Ruba un monopattino a Scoglitti a un bambino: preso un ventenne

Prosegue l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa intensificando i controlli del territorio, soprattutto nell’intenso periodo estivo, al fine di tutelare la proprietà dei cittadini.

In particolare, nei giorni scorsi, alla Stazione di Scoglitti si presentava una donna maltese per denunciare il furto del monopattino elettrico del figlio dodicenne avvenuto in pieno centro nella frazione di Scoglitti. La donna precisava che il figlio, per acquistare una bibita in un bar aveva temporaneamente parcheggiato il suo monopattino elettrico all’ingresso dell’esercizio commerciale per poi costatare tristemente, una volta uscito, che lo stesso non era più presente nel luogo ove l’aveva lasciato.

I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, acquisiti gli elementi della denuncia, immediatamente davano impulso ad attività investigativa, procedendo sia ad acquisire ed analizzare i filmati delle videocamere di sorveglianza del bar sia a raccogliere le dichiarazioni delle persone presenti. L’attività d’indagine si è conclusa positivamente poiché i militari sono riusciti ad identificare il responsabile del furto in B.Z., un giovane ventitreenne straniero, e recuperare il monopattino elettrico illecitamente sottratto alla piccola vittima.

I militari, pertanto, dopo aver deferito in stato di libertà il ladro all’Autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato, hanno restituito il monopattino elettrico al piccolo proprietario che contestualmente ha consegnato alla Stazione di Scoglitti un disegno, realizzato a mano, in segno di riconoscenza per l’operato dei Carabini