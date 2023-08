Due morti sospette a Rosolini, per una donna disposta l'autopsia

Due morti sospetti a Rosolini nell'arco di poche ore l'una dall'altra. Si tratta di Nadia Dovizia, 40 anni, separata e madre di tre figli e di Francesco Runza, di 37, celibe. Il decesso sarebbe avvenuto nella giornata di domenica per la festa di San Luigi.

Per la morte di Nadia, è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Siracusa per chiarire le cause del decesso. Dovizia è stata trovata cadavere nel suo appartamento di via Giotto, a Rosolini. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della donna che attualmente si trova all'obitorio del Policlinico di Catania. Il cadavere è stato trovato ieri mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi. E' invece morto in ospedale Francesco Runza. La sua famiglia parla di un virus, ma ci sono in corso accertamenti da parte degli investigatori. Tra le tante ipotesi al vaglio dei militari dell'Arma, c'è la pista degli stupefacenti, ma saranno gli esami di laboratorio a stabilirlo. Non si esclude che a Rosolini stia circolando una partita di eroina 'killer'. I funerali di Runza saranno celebrati domattina alle 10,30 nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria.

(Nella foto a sinistra Francesco Runza, accanto Nadia Dovizia)