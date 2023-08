Ruba un'auto a Cefalù, preso sulla Statale 113 a Castelbuono

I Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno arrestato un 34enne, originario di Palermo, con l'accusa di furto aggravato di un'auto.

L'uomo avrebbe rubato una vettura lasciata incustodita nei pressi del centro di Cefalù, per poi fuggire a folle velocità, incurante del traffico cittadino e dell'incolumità dei molti turisti presenti in questi giorni nella nota località turistica.

I militari della Stazione Carabinieri di Cefalu', avviate le ricerche, hanno intercettato il veicolo lungo la SS113 in direzione Messina. Ne è scaturito un inseguimento, ad altissima velocità e per diversi chilometri, al termine del quale il fuggitivo è stato bloccato all'altezza dello svincolo autostradale di Castelbuono.

L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per l'indagato l'obbligo di dimora nel comune di residenza.