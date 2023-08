Non bonificano il terreno, tre denunciati a Carini

Prime denunce all'autorità giudiziaria per tre proprietari di terreni residenti nel Comune di Carini, nel Palermitano. "I denunciati avevano l'obbligo di bonificare e mettere in sicurezza i terreni incolti e in stato di abbandono, di cui sono proprietari in via Torretta, via Agrigento e via Vespucci, angolo via Aquila", precisa il sindaco di Carini Giovì Monteleone. "Le ordinanze comunali che imponevano loro di prendere provvedimenti, anche per prevenire gli incendi, sono state emesse lo scorso 12, 13 e 14 luglio - continua Monteleone - come previsto dalla legge - più di dieci giorni fa. Non ottemperando prima alle diffide e successivamente a quanto stabilito dalle ordinanze, hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica. I terreni incolti infatti diventano ricettacoli di sporcizia, topi e animali vari, oltre a essere ambienti ideali, quando d'estate le temperature si alzano, per la propagazione delle fiamme. Per tutti questi motivi saremo intransigenti".

Il personale del Comune di Carini è al lavoro per redigere altri provvedimenti simili e denunciare chi viola l'articolo 650 del codice penale, che stabilisce che chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o di igiene, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro.