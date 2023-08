Università, Marsala perde Enologia che finisce a Trapani

La città di Marsala perde la facoltà di Enologia, fino a pochi giorni fa operativa in via Dante Alighieri. Dall'1 settembre sarà trasferita al Polo Universitario di Trapani, presso il palazzo Principe di Napoli. Il consigliere comunale Pino Carnese, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, ha giudicato un "crimine culturale" il trasferimento a Trapani della facoltà di Enologia. "La perdita della facolta di Enologia con sede a Marsala è la certificazione dell'azione amministrativa di questo sindaco che non riesce a tutelare nessun interesse della sua comunità, così come già dimostrato con la chiusura dei vari monumenti, impianti sportivi ecc. ma a questa sciatteria amministrativa si aggiunge la sciatteria dell' intellighenzia di questa città - scrive in una nota il consigliere Rino Passalacqua -. La classe imprenditoriale vinicola di questa città (ormai sarebbe giusto rinunziare al titolo di città del vino) non ha mosso un dito affinché una fucina di professionalità rappresentata dall'università venisse protetta e blindata per il futuro dei nostri giovani che avrebbero dato lustro proprio a queste aziende, che tanto si vantano di avere rilevanza internazionale ma senza mai dare nulla in cambio ad una città che li vede e li rende protagonisti, avallandone sempre l'ampliamento delle strutture produttive nel nome del sacrosanto diritto della crescita aziendale!”.