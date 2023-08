Parte da Floridia per giocarsi il titolo di 'Miss Principessa d'Europa' LE FOTO

Vent'anni ed una lunga carriera davanti. Alessia Morana, di Floridia, ha già superato il primo step nel campo della moda. Per direttissima è stata scelta per la finale di 'Miss Principessa d'Europa', la competizione di bellezza che si svolgerà il prossimo mese di settembre a Rimini. La sua passione fin da bambina, è quella di diventare una modella ed ha tutti i numeri per coronare questo sogno. Alessia vive ed abita in contrada Marchesa, alla periferia di Floridia e nella vita si dà un gran da fare, lavorando come estetista e parrucchiera. Ma dall'11 al 15 settembre in Romagna, si giocherà la partita della vita. Dovrà, però confrontarsi con un centinaio di partecipanti.