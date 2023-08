Basket, terzo colpo per la Virtus Ragusa: arriva Davide Vavoli ala completa e moderna

La Virtus Ragusa di basket dà il benvenuto a Davide Vavoli nuova ala che vestirà la maglia ragusana in vista della prossima stagione. Giocatore che mostra spiccata duttilità e grande atletismo nelle sue giocate, sia da ala grande che nel ruolo di ala piccola, Davide Vavoli contribuirà a definire gli equilibri tattici di coach Recupido.

Nato a Fondi il 27 febbraio 2001, alto 198 cm, si è formato cestisticamente a Latina seguendo il percorso delle giovanili che lo ha condotto sino in A2. Nella stagione 2019 arriva in Sicilia per la prima volta, giocando a Barcellona Pozzo di Gotto in serie B e poi a Cecina. Nello stesso anno le ottime prestazioni in campionato gli valgono un posto con la maglia azzurra della nazionale U18. Nel 2020 arriva la chiamata di Ravenna in A2. Vavoli gioca un’ottima stagione ed un avvincente playoff con Tortona. Nel 2021 firma con Lions Bisceglie, dove giocherà per due stagioni consecutive in Serie B, distinguendosi per i rendimenti crescenti nei tempi medi di utilizzo, in punti e rimbalzi.

Un talento che la Virtus Ragusa accoglie con orgoglio, al pari di quello mostrato da Davide Vavoli nella sua prima dichiarazione in maglia azzurra: “Sono molto orgoglioso di poter giocare in una piazza come Ragusa che vive e suda pallacanestro da anni. Non vedo l’ora di conoscere compagni, staff, dirigenti e tifosi e cominciare quest’avventura insieme! Vi aspettiamo numerosissimi al PalaPadua!”.