Vittoria, furti in abitazioni: denunciato un 68enne

La Polizia ha rinvenuto a Vittoria, nell’abitazione di A.G. 68 anni, con precedenti specifici per ricettazione e maltrattamenti in famiglia, numerosi elettroutensili, attrezzi da lavoro ed altri oggetti dei quali l'uomo non riusciva a fornire alcuna documentazione attestante la proprietà. Dai successivi accertamenti, si è appurato che proprio nei giorni scorsi erano state presentate presso gli Uffici della Squadra Mobile diverse denunce di furto in abitazione nei quali erano stati asportati numerosi utensili.

La merce recuperata è stata trasportata presso gli Uffici di Polizia e dopo essere stata catalogata, è stata comparata con gli oggetti rubati e parte di essa, previo riconoscimento, riconsegnata ai legittimi proprietari. Presso l’abitazione del vittoriese è stata rinvenuta anche una pistola simile a quella in uso alle forze dell’ordine, risultata essere a salve, il cui tappo rosso presente all’estremità della canna era stato coperto mediante l’apposizione di un nastro adesivo di colore nero. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.