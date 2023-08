Ambulanti abusivi al lungomare di Pozzallo: giro di vite del Comune

Il presidente sezionale Confcommercio Pozzallo, Gianluca Manenti, dopo avere riscontrato, in occasione di un sopralluogo al lungomare la presenza di numerosi venditori ambulanti abusivi, che generano fenomeni pesanti di concorrenza sleale, ha concordato con l’Amministrazione comunale un giro di vite volto a reprimere una piaga che è diventata insostenibile. “Ringrazio la Giunta municipale retta dal sindaco Roberto Ammatuna – spiega Manenti – che, rispetto alle nostre segnalazioni, si è messa subito a disposizione nel tentativo di contenere un fenomeno che, dal nostro punto di vista, è ormai insostenibile. Riteniamo che la situazione debba essere il più possibile monitorata proprio per evitare il ripetersi di quanto accaduto ieri pomeriggio in diversi tratti del lungomare. Abbiamo ricevuto, in proposito, numerose segnalazioni dei nostri associati che, al contrario di chi espone i propri prodotti come accaduto ieri, pagano regolarmente le tasse ed espletano tutti gli adempimenti necessari. Ecco perché non possiamo ritenere più consentibile quanto continua ancora ad accadere e, da questo punto di vista, siamo soddisfatti per il fatto che l’Amministrazione comunale ha convenuto con noi che è necessario intervenire al più presto e in modo radicale. In realtà, la Giunta municipale stava già predisponendo degli interventi e vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Auspichiamo che questo malcostume possa essere debellato una volta per tutte. Noi, come Confcommercio, continueremo a monitorare e a denunciare tutto ciò che non va”.