Nei frigo grasso e ragni, sospesa attività a un ristorante del lido di Noto

Nell’ambito di servizi finalizzati alla vigilanza igienico-sanitaria per la tutela della salute pubblica, i Carabinieri del N.A.S. di Ragusa hanno ispezionato un ristorante nel litorale di Noto.

In tutti gli ambienti adibiti alla preparazione e deposito alimenti, gli operatori hanno rilevato gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali consistenti in sporco stantio, accumulo di residui e rifiuti anche all’interno dei frigoriferi dove erano conservati gli alimenti, ragnatele sparse e mobili vetusti, sporchi di grasso e di residui di alimenti. Altri locali versavano in gravi condizioni igieniche.

Il Direttore del S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione della ASP di Siracusa ha quindi emesso un’ordinanza di immediata sospensione della suddetta attività alimentare per mancanza dei requisiti minimi d’igiene previsti dalla normativa vigente.

Il legale responsabile è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 3.000 euro.