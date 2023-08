Ragusa, ad Ibla resta aperta fino al 13 la mostra di Toni Campo "Grazie"

A Ragusa Ibla, è in corso la mostra “Grazie” del fotografo Toni Campo, che ha rappresentato una delle attrazioni culturali dell’estate, un punto di riferimento per chi ama l’arte.

La chiesa di Santa Maria dei Miracoli, chiusa da 70 anni, è stata riaperta per l’occasione. Situata alla periferia dell’abitato, nell’ultimo lembo di città che guarda verso Cava Gonfalone, la chiesa, nota ai ragusani come “A Bammina”, ha accolto l’esposizione del celebre fotografo, capace di stupire, ancora una volta, con una nuova proposta. Molti i visitatori che hanno potuto ammirare la mostra e, al contempo, rivedere la chiesa che i più avevano conosciuto solo dal racconto dei nonni.

La mostra “Grazie” resterà aperta fino al 13 agosto. “Sono venuti in tanti a visitare questa mostra – aggiunge – sono venuti ragusani, persone dai paesi vicini, ma soprattutto tanti turisti, presenti in questi giorni a Ragusa Ibla. Qualche passo fuori le mura della città storica, per raggiungere la piccola chiesetta barocca, un gioiellino dell’arte locale, la location ideale per riannodare i fili della storia e vivere oggi un’esperienza che parte da lontano”.