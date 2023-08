Riapertura Parco Forza di Ispica, Dipasquale (PD): tutto merito mio e di Crocetta

"Caccia ai meriti" per l'apertura al pubblico del Parco Forza di Ispica. "L'inaugurazione della suggestiva area archeologica di Parco Forza a Ispica è il completamento di un percorso avviato da me nel 2014 quando, con il Governo Crocetta, sono riuscito a far arrivare in provincia di Ragusa oltre 20milioni di euro, di cui 5milioni per il museo archeologico di Kamarina, quasi 6 per Cava d'Ispica, 7 per il Convento del Gesù a Ibla e poco più di 2milioni, appunto, per Parco Forza. In provincia di Ragusa, quindi, si continua a tagliar nastri, grazie a finanziamenti di ormai nove anni fa, ma non posso esimermi dal rilevare che non ho più visto nuove risorse arrivare in questa parte di Sicilia. Con Crocetta e il PD al governo dell'isola abbiamo creato le condizioni perché qualcuno, ancora dopo anni, possa gioire di momenti inaugurali come quello di oggi. La mia sensazione è che chi ci governa e chi ci ha governato negli ultimi anni non hanno creato le condizioni affinché in futuro altri possano avere la stessa opportunità di poter tagliare altri nastri". Lo dichiara l'onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico.