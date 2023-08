Ballo senza licenza, multati due locali: a Marina di Ragusa e Scoglitti

il Questore della Provincia di Ragusa ha emesso due ordinanze di cessazione dell’attività abusiva di trattenimenti danzanti esercitata, in assenza del previsto titolo di Polizia, nei confronti dei titolari di due esercizi commerciali siti nelle località balneari di Marina di Ragusa e Scoglitti.

In particolare, in occasione dei controlli amministrativi effettuati a Marina di Ragusa, è stato accertato lo svolgimento di una serata danzante in assenza della licenza pertanto, il titolare dell’esercizio commerciale, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente è stato, altresì, deferito all’Autorità Giudiziaria, a cura del personale della locale Divisione Polizia Amministrativa per l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo.

Analogamente, a seguito dei controlli svolti nel Comune di Vittoria – frazione di Scoglitti, dagli uomini del Commissariato Vittoria, è stato riscontrato lo svolgimento di una serata danzante in assenza della licenza di conseguenza, anche in questo caso, il titolare, oltre ad essere sanzionato amministrativamente, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, a cura del personale del Commissariato che ha operato le verifiche, per l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo.

Infine, il Questore della Provincia di Ragusa, a seguito dei controlli effettuati dagli uomini dell’ufficio Polizia Amministrativa del Commissariato di Modica, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza per trattenimenti danzanti, per 5 giorni, nei confronti del titolare di uno stabilimento di Sampieri.