Siracusa, da venerdì sera chiude Ponte Umbertino: ordinanza per un mese

Per evitare gli ingorghi registrati di recente nella zona di piazza Pancali e causati degli automobilisti che tentano di raggiungere i parcheggi Talete e di riva Nazario Sauro, il settore Trasporti e diritto alla mobilità ha emesso un'ordinanza con la quale viene regolamentato il traffico diretto a Ortigia.

A decorrere da venerdì prossimo (11 agosto) e fino al 15 settembre, tutti i giorni, dalle 21,30 alle 2 del giorno successivo, il ponte umbertino di Siracusa potrà essere percorso solo in uscita dal centro storico a eccezione dei mezzi di soccorso, di quelli delle forze dell’ordine e dei titolari di abbonamento strisce blu e Talete. Per quest’ultimi i controlli saranno effettuati dalla Polizia municipale presente all’ingresso del ponte.

Tutti gli altri veicoli che percorrono riva della Darsena, giunti all’incrocio con il ponte umbertino, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra o di proseguire dritto verso riva Forte Gallo.

Potranno percorre il ponte Santa Lucia in direzione Ortigia solo i possessori di pass e gli automobilisti diretti al parcheggio privato della Marina ma a condizione che abbiano acquistato il ticket fuori della Ztl. I titolari di abbonamenti rilasciati attraverso l’app “Muoviamoci” potranno accedere in Ortigia attraverso il ponte umbertino e dopo avere mostrato il titolo alla Polizia municipale.

Sarà possibile raggiungere gli stalli bianchi di riva della Posta, quelli blu di riva Nazario Sauro e il parcheggio Talete solo accedendo nella Ztl prima delle ore 21,30.