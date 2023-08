Agenzia Dogane sequestra 'Gratta & Vinci' da tabaccaio a Santa Venerina

I controlli eseguiti presso una rivendita di tabacchi hanno consentito, ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in forza all’Ufficio Controlli di Palermo e alla sede operativa di Catania, di impedire la vendita abusiva di biglietti “gratta & vinci”.

Nell’ambito delle attività di servizio, volte alla verifica della raccolta a distanza dei giochi pubblici e della vendita dei biglietti delle lotterie a estrazione istantanea e differita, è stato contestato, al gestore della rivendita, l’esercizio abusivo di attività di giuoco poiché trovato in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata da ADM per la detenzione e la vendita dei biglietti rinvenuti all’interno della tabaccheria.

In particolare, l’esercente provvedeva a ritirare i tagliandi in un’altra ricevitoria con sede ad Acireale, pagando le eventuali vincite e facendole validare dalla ricevitoria autorizzata.

Sequestrati 135 biglietti integri “gratta & vinci” e altri 11 già utilizzati e risultati vincenti, al gestore è stata comminata la sanzione di 3.433 euro, mentre l’ufficio ADM competente procederà successivamente alla contestazione dell’attività irregolare.