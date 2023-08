Marina di Riposto, inaugurato e operativo l'info point turistico

Da oggi è operativo ed attivo al Porto dell’Etna, Marina di Riposto, un servizio di info point turistico, grazie ad un protocollo d’ intesa firmato dalla locale Proloco e Marina di Riposto, sotto l’egida del Comune marinaro, Assessorato al Turismo. L’ info point turistico sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, fino al 31 ottobre, mentre dal mese di novembre, sarà aperto dalle 9 alle 13. Il personale qualificato, e preparato, composto dai ragazzi e ragazze del servizio civile e da volontari della Proloco, in forza ad esso, avrà la funzione di dare al turista notizie aggiornate e certe sulla città marinara e tutto l’hinterland. Inoltre fornirà informazioni sugli: eventi, luoghi da visitare, attività ricettive, siti d’interesse ed itinerari turistici. L’info point sarà indispensabile a stimolare e sostenere la promozione del territorio locale e dell’hinterland Jonico-Etneo, considerata la crescente richiesta turistica di conoscenza del territorio locale con possibilità di informare i turisti in vacanza ed i diportisti. Dopo la firma del protocollo d’intesa, con la benedizione dell’arciprete, Don Marco Catalano e con il taglio del nastro ad opera del sindaco Vasta, è stato ufficialmente inaugurato il servizio di info point turistico per incrementare così l’offerta turistica.