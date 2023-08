Vittoria, adesione agevolazione per pagamento tributi

L’Amministrazione Comunale di Vittoria ha disciplinato l’accesso alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi.

I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 30 giugno 2022 potranno essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione degli atti.

La definizione agevolata può riguardare anche il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

La richiesta di avvalersi della definizione agevolata scade il 31 ottobre 2023.

Due le modalità per il pagamento: un unico versamento entro il 31 dicembre oppure scaglionato in un numero massimo di ventiquattro rate.

La modulistica è disponibile all’indirizzo: https://www.comunevittoria-rg.it/direzione-tributi-fiscalita.