Sbarco del 5 agosto a Crotone, fermati 2 presunti scafisti

Sono state individuate e poste in stato di fermo due persone accusate di essere state gli scafisti dello sbarco di 82 migranti di nazionalità afghana avvenuto il 5 agosto scorso a Crotone.

Si tratta di un 35enne e di un 37enne originari, rispettivamente, dell'Uzbekistan e del Kirghizistan.

Il loro fermo é stato eseguito dalla Squadra mobile.

I due presunti scafisti sono stati individuati grazie soprattutto alle testimonianze dei migranti, le dichiarazioni dei quali hanno trovato conferma negli accertamenti degli investigatori, ed in particolare nell'analisi dei cellulari in possesso dei due stranieri.

Gli 82 migranti era stati intercettati al largo, mentre viaggiavano a bordo di un peschereccio, da un'unità navale della Capitaneria di porto di Crotone.

I due fermati, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, che ha coordinato l'attività investigativa, sono stati portati in carcere.