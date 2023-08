Marina di Modica, nel fine settimana torneo regionale di beach soccer maschile e femminile

Il 1° Campionato Ufficiale di Beach Soccer si terrà nella spiaggia di Marina di Modica, di fronte all’Auditorium Comunale. Il Comune sta attrezzando l’area con un campo di beach soccer all’”americana”, senza tribune in modo che i bagnanti e gli appassionati possano godere dello spettacolo delle partite di beach in modo libero.

L’organizzazione delle partite è affidata al CR LND e alla società Isoci che coordineranno l’evento assieme a dei volontari locali e a Massimo Battaglia, personaggio conosciutissimo per avere organizzato diversi tornei locali oltre ad essere un allenatore di calcio. Squadre pronte al via venerdi 11 agosto alle 16:15 per tre giorni di sfide sulla sabbia che culmineranno nella giornata finale di domenica 13 agosto con la finale femminile alle 18 e la finale maschile alle 19. “C’è grande entusiasmo e attesa per questo primo torneo regionale a Modica – dice Fabio Nicosia, del Dipartimento Nazionale Beach Soccer – . Avendo il mandato del presidente regionale, Sandro Morgana, ho scelto personalmente questa location, oltre che per la fantastica spiaggia anche per le potenzialità che potrebbe esprimere per ospitare in futuro eventi più rilevanti e a caratura nazionale . Ho trovato grande competenza e collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Modica e, soprattutto, abbiamo avuto un grande aiuto dall’Assessore Antonio Drago che penso sarà prezioso anche nei giorni di svolgimento delle gare. A Marina di Modica fanno parte dell’organizzazione, oltre ai ragazzi dei SOCI, anche il delegato regionale B.S. Mario Porretta e Gino Giacchi , presidente del comitato provinciale della FIGC. Radio RTM sarà la radio ufficiale e seguirà la tre giorni di gare con collegamenti in diretta.