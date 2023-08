Misterbianco, dalla Regione 400 milioni per i lavori nella chiesa di san Nicolò

«Dopo i crolli dello scorso aprile, ci siamo subito attivati per reperire le risorse necessarie per rimettere in sesto la Chiesa di San Nicolò, uno dei luoghi di culto più cari alla comunità di Misterbianco. Adesso è stato definito da parte della Regione lo stanziamento di ben 400mila euro per la messa in sicurezza e il restauro della chiesa. Nei prossimi mesi avvieremo il cantiere che ci restituirà la piena fruibilità del monumento». Così il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, a seguito del finanziamento da 400mila euro per interventi di messa in sicurezza e restauro della chiesa di San Nicolò, stanziato dal Governo regionale nell’ultima manovra finanziaria varata a Palazzo dei Normanni.

«La notizia del finanziamento ci riempie di gioia - commenta padre Giuseppe Raciti, parroco di San Nicolò - e ci fa sentire le istituzioni locali molto vicine alle esigenze della nostra comunità di fedeli. La chiesa di San Nicolò è uno storico e irrinunciabile punto di riferimento per Misterbianco, i lavori che verranno realizzati garantiranno la conservazione del luogo sacro che è una casa per tutti noi».

«Sarà il Comune - aggiunge il sindaco Corsaro - a gestire i fondi e l’affidamento dei lavori, fondamentali per il ripristino degli elementi architettonici danneggiati dalla scossa sismica di aprile e per l’uso in piena sicurezza della chiesa da parte dei fedeli. Un ringraziamento al Governo Schifani e all’assessore all’Economia Marco Falcone, per la vicinanza ancora una volta manifestata alla città di Misterbianco», conclude il primo cittadino Corsaro.