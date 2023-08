Soccorsa escursionista rimasta ferita sull'Etna

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha recuperato nella notte un'escursionista nfortunatasi lungo la Pista Altomontana dell'Etna, nel versante sud del vulcano. La donna, mentre insieme al marito percorreva il sentiero per un'escursione notturna, si è infortunata ad un ginocchio a causa di una caduta, nella zona del Rifugio San Giovanni Gualberto, a pochi chilometri dall'ingresso sud della Pista Altomontana, lo sterrato ad anello che congiunge i due versanti settentrionale ed orientale dell'Etna. Le squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, con l'ausilio dei mezzi fuoristrada, hanno rapidamente raggiunto l'escursionista, insieme ai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza. Valutate le sue condizioni, l'infortunata è stata stabilizzata dai sanitari presenti sul posto e condotta in ambulanza per le necessarie procedure di ospedalizzazione.