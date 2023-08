Musica oltre l'orario previsto a Siracusa, denunciato commerciante

Durante gli ultimi controlli della polizia a Siracusa, è stato denunciato il titolare di un noto esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito nei pressi di Ortigia, per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale del Comune che vieta in tutti i locali pubblici, diversi dalle discoteche, di organizzare intrattenimenti musicali oltre le ore 1,30.

Il titolare di uno stabilimento balneare sito in Contrada Plemmirio è stato parimenti denunciato per aver trasformato il proprio locale in una discoteca senza le necessarie autorizzazioni.

Nell’occorso è stato anche riscontrato dai Poliziotti l’impiego, in maniera non conforme, di personale addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo (c.d. buttafuori) ed è stata elevata una sanzione economica

Infine, è stato denunciato il titolare di una struttura ricettiva, sita in Contrada Fontane Bianche di Siracusa, perché ometteva di comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.