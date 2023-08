Piazze di spaccio a Siracusa, preso con la cocaina: 46enne ai domiciliari

Agenti del Commissariato di Ortigia hanno arrestato un siracusano di 46 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, nell’ambito della quotidiana lotta al consumo ed alla vendita di droga nelle cosiddette piazze dello spaccio siracsuano, che impegna gli uffici operativi della Questura, nella tarda mattinata di ieri, gli uomini del commissariato aretuseo, in Via Santi Amato, intercettavano il quarantaseienne, già conosciuto alle forze di polizia e, dopo averl sottoposto a perquisizione personale, gli sequestravano 20 dosi di cocaina e la somma in contanti di 70 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, già denunciato per il medesimo reato appena il 3 agosto scorso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari.