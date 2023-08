Comiso, servizi interforze: sequestrata marijuana e denunciata una coppia

Il territorio di Comiso è stato interessato da un’attività straordinaria di controllo del territorio per contrastare fenomeni criminali e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il Questore Trombadore, con la condivisione dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha predisposto specifici servizi Interforze di controllo del territorio con il coinvolgimento di diverse pattuglie della Polizia di Stato, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e Unità Cinofile antidroga della Polizia di Stato nonché di pattuglie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Le pattuglie delle Forze dell’Ordine hanno effettuato numerosi posti di controllo nelle zone di accesso alla città e nei luoghi esposti a maggiori rischi di attività delittuose che hanno portato all’identificazione di 205 persone, tra cui diversi pregiudicati, monitorando in tal modo anche le loro frequentazioni.

Contemporaneamente sono stati controllati 80 veicoli, anche con l’impiego delle Unità cinofile ed eseguite numerose perquisizioni personali e sui mezzi. Personale del Commissariato di Comiso con l’ausilio di Unità cinofile ha eseguito una perquisizione presso l’abitazione di una coppia di italiani il cui comportamento destava sospetti. Il cane Niko fiutava la presenza della droga nell’area attigua all’abitazione adibita a parcheggio, ben occultata all’interno di una scatola. I due, una donna di 54 anni ed un uomo di 33 anni, entrambi con precedenti specifici in materia di stupefacenti, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro. La sostanza stupefacente rinvenuta, marjuana del peso complessivo di circa 250 grammi e il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.