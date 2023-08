Ispica, serata da incorniciare con la magia delle colonne sonore da Oscar

‘Musica da Oscar Soundtrack Event’, nello scenario di piazza della Santissima Annunziata, a Ispica, è stato un evento concertistico come pochi visti mai a Ispica. L’idea e la proposta di Indirettamente, in uno degli spazi più belli della Città, ha fatto vivere le tantissime persone che hanno assistito, in una vera e propria magia di musica dal vivo, con le note delle colonne sonore più belle e conosciute di film da Oscar. Musiche di John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, regalate al proscenio dai quaranta orchestrali dell’Italian Brass Band, del conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretti dal maestro Salvatore Distefano, nello spettacolo dell’ambiente circostante, fra la visione dei film, luci e note che ammaliavano.

Guest star della serata, Edoardo Strano, attore catanese, 30 anni il prossimo 18 agosto, protagonista ne ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio, accanto a Pierfrancesco Favino e, nel 2021, al fianco di Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge nel film ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, diretto da James Mangold. Intervistato da Veronica Barbarino e Salvatore Cannata che hanno condotto la serata concertistica, Strano ha raccontato l’emozione e il grande impegno di lavorare assieme a monumenti della cinematografia italiana e internazionale e ha detto di essere impegnato adesso, nelle riprese di una serie televisiva internazionale intitolata ‘Those About To Die’, che esplora il mondo dei gladiatori nell’Antica Roma. La serata, è scorsa via tra le musiche note di momenti bellissimi della cinematografia italiana ed estera: Il buono, il brutto e il cattivo, 007, Indiana Jones, Nuovo Cinema Paradiso, La Califfa, Salvate il soldato Ryan, I magnifici 7, Batman, solo alcune delle colonne sonore interpretate dagli orchestrali della Italian Brass Band, del conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretti dal maestro Salvatore Distefano. Con due momenti speciali: l’assolo al corno di Angelo Bonaccorso, docente classe di corno del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, nei temi di Ennio Morricone e il talento alla tromba del maestro ispicese, Carmelo Fede, docente classe di tromba del Conservatorio V. Bellini di Catania

Corollario eccellente di una serata che Ispica incastona fra le più belle della sua storia musicale, coinvolgente e esaltante nell’appaluso sincero di un pubblico appassionato e rapito dalla bravura dell’orchestra e grato ad una perfetta organizzazione