Pozzallo, marijuana pronta per lo spaccio: 48enne agli arresti domiciliari

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, impegnati in un servizio di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 48enne pozzallese, con precedenti in materia di stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare presso la propria abitazione nel centro di Pozzallo. La perquisizione domiciliare, condotta col supporto del nucleo Carabinieri cinofili di Nicolosi e il cane antidroga Reiley, permetteva di rinvenire complessivamente 60 grammi di hashish suddivisi in due pezzi da 25 grammi cadauno e i rimanenti 10 grammi in dosi già confezionate e pronte per la cessione, 10 grammi di marijuana suddivisi in 3 infiorescenze, materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente nonché tre bilancini di precisione. Tutto il materiale, rinvenuto sul tavolo della sala da pranzo, è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari. Tratto in arresto, l’uomo veniva ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività è scaturita da diverse segnalazioni pervenute alla Compagnia Carabinieri di Modica, da alcuni residenti insospettiti dall’inusuale andirivieni di persone, anche in tarda notte, nelle vicinanze dell’abitazione dell’arrestato.