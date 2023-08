Gestione dei servizi, prime 5 interrogazioni del Pd a Siracusa

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Siracusa, rappresentato in consiglio comunale da Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco, presenta le prime cinque interrogazioni all’Amministrazione comunale: i quesiti vertono sui servizi erogati in città, sulla cura del verde pubblico e rischio incendi e per rompere il silenzio assordante dell’Amministrazione comunale sull’emergenza povertà che la città attraversa.

Il gruppo PD interroga l’amministrazione sullo stato e la fruizione dei parcheggi scambiatori di Via Von Platen e Via Elorina che risultano poco efficienti e funzionali e anche poco serviti; sul funzionamento della nuova ordinanza di accesso alla ZTL che entrerà in vigore dal 11 agosto fino al 15 settembre; sullo stato delle biblioteche e del patrimonio librario del Comune di Siracusa e sulla gestione della biblioteca centrale; sulla cura del verde pubblico la pulizia delle sterpaglie in tutta la città ed in particolare nelle periferie e sulle iniziative che il Comune intende mettere in campo per combattere gli incendi, contestualmente all’inadempienza dello stesso riguardo il censimento dei terreni percorsi da incendi; e su come intende fronteggiare l’emergenza povertà che si mostra ancora più grave a causa delle novità scellerate sul RDC, su come cioè gli uffici preposti potranno dare risposte e sostegno e su come le Istituzioni di questa città proveranno a dare risposte e non resteranno a guardare.

Sono queste le prime interrogazioni, a cui ne seguiranno altre a brevissimo, che il Partito democratico intende porre al sindaco Italia, a tutta la Giunta e all’attenzione dell’intero consiglio comunale affinché si possa iniziare sin da subito a trattare problemi molto sentiti dalla cittadinanza e su cui l’amministrazione deve dare risposte nel più breve tempo possibile. Nessuno infatti deve essere lasciato indietro, guardando con occhio critico e costruttivo all’interesse della città e dei cittadini.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico non si tira indietro e raccoglie la sfida di lavorare con serietà per una città che non metta la polvere sotto il tappetto ma abbia il coraggio di affrontare i problemi.