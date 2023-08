Ragusa, accordo tra Prefettura e Soprintendenza per interventi su chiese

In Prefettura, tra il prefetto Giuseppe Ranieri, il Sindaco del Comune di Ragusa, Giuseppe Cassì e il Sovrintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, Antonino De Marco è stato sottoscritto un accordo di collaborazione riguardante la disponibilità di professionalità del Comune di Ragusa e della Soprintendenza a cui affidare il ruolo di Responsabile del procedimento per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, di recupero e di restauro conservativo di 4 chiese appartenenti al patrimonio del Fondo Edifici di Culto, finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per tali interventi, che riguarderanno la Chiesa di SS. Maria del Carmine di Ragusa, la Chiesa di S. Francesco d’Assisi di Ragusa, la Chiesa di S. Anna di Monterosso Almo e la Chiesa S. Maria Maddalena e relativo convento dei Cappuccini di Vittoria, per un totale di euro 4.741.743,00, l’Amministrazione del Fondo edifici di culto, facente capo al Ministero dell’Interno, in qualità di Soggetto Attuatore, si è avvalso – al fine di accelerare le procedure d’investimento - del supporto tecnico operativo prestato da Invitalia, che ha curato la predisposizione, indizione e aggiudicazione delle procedure di appalto.

Le funzioni e i compiti dei RUP, individuati con l'accordo per l’esecuzione degli appalti in questione, saranno disciplinati con appositi incarichi che verranno conferiti dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa in relazione alla peculiarità degli interventi previsti.

Con i fondi PNRR sono state, inoltre, finanziate altre tre Chiese, la Chiesa di S. Maria delle Grazie del Patriarca di Vittoria, la Chiesa di S. Maria delle Grazie di Comiso e la Chiesa della Madonna del Carmine di Scicli, per un totale di 1.080.000 euro.