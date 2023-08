In diecimila al Parco di Rosolini per il concerto dei 'Cugini di campagna"

Non poteva esserci miglior debutto per la decima 'Sagra dell'Arancino'.

A Rosolini va la palma della migliore programmazione estiva dell'estate 2023 in provincia di Siracusa. E quando ieri sera sul palco del Verde a Valle hanno cominciato a suonare e cantare i 'Cugini di Campagna', la folla è andata in visibilio, accendendo le luci dei telefonini o mostrando le fiammelle degli accendini.

Una presenza quella del gruppo pop fondato nel 1970 a Roma che smentisce quanto affermato alla vigilia dai soloni della politica locale che forse speravano in un flop di 'Eventi Sicilia' che assieme all'assessorato comunale al Turismo e Spettacolo hanno allestito il cartellone dell'Estate Rosolinese 2023'.

Sono stati in diecimila a cantare i brani di ieri (Anima Mia) e quelli di oggi 'Lettera 22', successi intramontabili sottolineati dagli applausi del pubblico di Rosolini. La formula della 'Sagra' è quella vincente. Abbinare il food ed il beverage agli spettacoli. "Grazie ancora agli organizzatori di Eventi Sicilia che con le loro proposte hanno rafforzato il cartellone dell'Estate Rosolinese - dice il sindaco Giovanni Spadola - Abbiamo ricevuto i complimenti di mezza Sicilia e quello che più fa onore alla nostra amministrazione, sono state le lusinghe dei siracusani. Con la loro presenza a Rosolini hanno confermato che abbiamo fatto bene. Voglio puntualizzare - prosegue il primo cittadino - che questa prima fase di spettacoli è costata meno della metà del budget che la Regione ci ha assegnato. Le altre somme serviranno per la festa del Sacro Cuore, la Sagra del Mosto e per Natale e Capodanno 2023. Siamo stati razionali e virtuosi anche nella programmazione e nella scelta degli eventi - spettacoli ed abbiamo avuto la capacità di coinvolgere associazioni, gruppi e parrocchie locali. Adesso aspettiamo altri due concerti di prim'ordine: quello della vigilia di Ferragosto con Roy Paci e di Skin, l'ex cantante della band londinese Skunk Anansie, che chiuderà la decima edizione della Sagra. Noi andiamo avanti a testa alta con buona pace di tutti".