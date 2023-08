Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi tentato a entrare in politica

Pier Silvio Berlusconi vuole entrare in politica? Lo domanda torna ormai ciclicamente almeno dal giorno dei funerali del padre, interpretando ogni gesto del secondogenito come segnale o meno della volontà di percorrere il solco tracciato dal Cavaliere. Piersilvio, dicono alcuni rumors, «sarebbe tentato», anche se combattuto dall'eventuale doppio impegno tra Mediaset (sempre più orientata sull'espansione europea dopo la trasformazione in Mfe) e Forza Italia. A onor del vero, ipotesi di questo tipo sono nate (e a volte ritornano) anche per Marina Berlusconi e, in misura minore, Luigi. Insomma il toto-futuro dei figli del Cavaliere sembra essere uno dei classici di questa estate.