Superstite naufragio a Lampedusa: "Attorno a noi soltanto cadaveri"

"Ci siamo salvati solo noi, intorno a noi solo cadaveri". A raccontare l'ennesima tragedia del mare è stato l'unico superstite maggiorenne che si trova ancora all'hotspot di Lampedusa. "Siamo partiti da Sfax giovedí scorso, il tempo era buono, a metà tragitto il tempo è cambiato. Eravamo in 45 su quella barca, tre bambini e tante donne. La barca ha iniziato a imbarcare acqua prima di rovesciarsi. Ci siamo aggrappati a noi stessi, ci tenevamo a galla l'uno con l'altro a gruppi di quattro persone. Non tutti avevano il salvagente, non tutti sapevano nuotare. Qualcuno ha cominciato a bere l'acqua e ad annegare, e sono morti. Eravamo rimasti in dieci, ma di notte qualcun altro si è lasciato andare. Siamo rimasti solo noi quattro, abbiamo visto una barca in ferro vuota, alla deriva, ci siamo aggrappati e ci siamo salvati. Abbiamo pregato tanto, sulla barca abbiamo trovato dei biscotti e un litro di acqua e siamo stati per cinque giorni sperando che qualcuno ci trovasse. Intorno a noi tanti corpi senza vita. Poi è passato un aereo, ci ha localizzati e dopo un po' è passata la nave che ci ha salvati", è quanto ha raccontato alla troupe Rai del Tg1, uno dei quattro superstiti (l'unico maggiorenne) del naufragio nel Mediterraneo in cui avrebbero perso la vita 41 persone a largo della Libia.