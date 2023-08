Straniera denuncia presunta violenza al lido di Noto: 32enne ai domiciliari

Nel tardo pomeriggio del 10 agosto 2023, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa a carico di un uomo di 32 anni, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale.

La misura cautelare comminata rappresenta l’epilogo di una celere attività d’indagine condotta dal personale della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Noto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa, a seguito della denuncia di una cittadina olandese di anni 29 che, nella prima serata del 3 agosto 2023, ha riferito di essere stata vittima di una tentata violenza sessuale, commessa nel pomeriggio della stessa giornata, ad opera di un ragazzo.

Nello specifico la vittima, ha riferito che, mentre faceva la doccia nei bagni pubblici insistenti a lido di Noto veniva importunata da una persona che si trovava nelle immediate vicinanze, la quale, approfittando del fatto che era impossibile per la vittima chiudere la porta, si introduceva all’interno dell’ambiente docce tentando di abusare della ragazza.

La mirata attività d’indagine avviata nell’immediatezza dal personale della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Noto, di concerto con la Procura della Repubblica di Siracusa, ha consentito di riscontrare in tempi stretti quanto in precedenza ricostruito dalla ragazza.

Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari dell’indagato.