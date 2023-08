Risanamento a Messina, Siracusano (Fi): in 150 giorni case a soggetti fragili

- "La giornata di oggi è davvero importante per fare il punto sullo stato dell'arte del risanamento a Messina.

Lo sbaraccamento sta andando avanti, così come stanno procedendo in modo spedito le consegne di nuove case a coloro che vivevano nelle baracche e in condizioni di assoluto degrado". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo ad una conferenza stampa svoltasi a Messina, presso Palazzo Zanca, alla quale hanno partecipato anche il sindaco della città dello Stretto, Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, l'assessore ai Servizi sociali, Alessandra Calafiore, il subcommissario per il risanamento, Marcello Scurria, il presidente di Arisme, Vincenzo La Cava, e il responsabile del sistema di emergenza-urgenza dell'Asp di Messina, Enzo Picciolo.

"Negli ultimi mesi - ha aggiunto - sono state fatte tantissime cose rilevanti, ed è stato centrato un importantissimo obiettivo.

A 150 giorni dalla nuova governance - con il presidente Schifani commissario e con Scurria subcommissario - sono state consegnate le case ai fragili e ai soggetti con disabilità, che giustamente hanno avuto una corsia preferenziale rispetto agli altri. Era una priorità assoluta per la città. Finalmente una bella notizia per tante persone che hanno sofferto per decenni, vivendo in condizioni indegne. Dal subcommissario Scurria è stato fatto, con sobrietà e senza proclami, un grande lavoro, e i risultati sono sotto agli occhi di tutti".

"Il governo, sono qui anche per ribadirlo e confermarlo, è estremamente vicino alla città di Messina. Lo è già stato in passato e lo sarà anche in futuro, qualora servisse anche per rimpinguare il capitolo di bilancio per rifinanziare le opere di sbaraccamento. In questi anni abbiamo dimostrato che una collaborazione strutturata tra i diversi livelli istituzionali è fondamentale per conseguire gli obiettivi che la città merita di raggiungere: andiamo avanti in questa direzione e con questo metodo", ha sottolineato Matilde Siracusano.