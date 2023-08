A Marina di Acate una notte di San Lorenzo con la "sorpresa" del body painting.

Arte a cielo aperto, musica, ballo…e “il monologo della mosca” per la notte di San Lorenzo a Marina di Acate. Cultura a 360 gradi, insomma, per la bella manifestazione, ”probabilmente fuori dagli schemi consolidati”, ideata dall’Assessorato alla Cultura, che per la prima volta ha proposto una sfilata di body painting.

Dopo l’applaudita performance dei ballerini Michael Giannì e Rachele Siligato, che hanno conquistato il mese scorso a Rimini la medaglia d’oro, laureandosi campioni italiani 2023 nella categoria 19/34-Classe A1, nella piazzetta hanno fatto il loro ingresso “dei e dee”.

Erano stati pazientemente per oltre sette ore in posa, sottoposti al trattamento degli artisti, i cinque modelli che si sono fatti dipingere il corpo con prodotti di cosmetica. La giuria, che era presieduta da Maria Mezzasalma ha premiato nell’ordine Davide Cona, Luana Puritano e Giulia Erba (a pari merito), Mirella Spinella e Marco Iacono (fuori concorso), che usando pennelli e aerografi, hanno trasformato Concetta Re, Antonio Caputo, Sofia Cutrone, Siria Maria Piscopo e Flavio Farruggio in altrettanti personaggi della mitologia. Il perfetto coordinamento di Marco Iacono ha tradotto in realtà quella che sembrava una scommessa.

Ed è stata pure la prima vota della musica classica con le applaudite esibizioni di Ekaterina Chebotareva (pianoforte), Danilo Ferro (pianoforte), Diego Melfi (chitarra), Stefano Virgadaula (percussioni).

L’esilarante monologo sulla mosca, “insetto fastidioso, ma molto utile”, è stato il colpo di teatro del direttore artistico dell’Estate Acatese, Luigi Denaro, sul palco assieme alla figlia Ambra, attrice anche lei, ancora una volta nei panni della “brava presentatrice”.

Una serata unica ed emozionante, caratterizzante da arte e musica – dice l’assessore Giuseppe Raffo - perché vedere all’opera artisti lavorare per tante ore è stata un'esperienza incredibile: sono dei talenti veri. Marina di Acate rinasce anche dall’arte e dalla cultura. Il nostro impegno non finisce qui, lavoreremo ancora tanto per far crescere la nostra splendida località”.