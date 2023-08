Aeroporti, Minardo (Lega): a Comiso da 40 a 4 voli giornalieri. Questa non è normalità

“All’aeroporto di Comiso siamo passati dai 40 ai 4 voli giornalieri e c’è chi parla di “ritorno alla normalità”. Per me che un aeroporto con tantissime potenzialità ritorni ad essere un fantasma che riappare solo quando lo scalo di Fontanarossa va in crisi è tante cose tranne che normale” lo scrive su Facebook Nino Minardo, deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“La dura lezione di questa estate - scrive ancora Minardo - e i disagi e le cancellazioni che ancora oggi si verificano all’Aeroporto di Catania devono far cambiare rotta sugli aeroporti siciliani. Ora o mai più”.