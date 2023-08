Sebastiano Anastasi eletto presidente del consiglio comunale di Catania

Si è insediato il Consiglio comunale eletto con le ultime consultazioni elettorali. La prima Assemblea cittadina della nuova consiliatura, presieduta dal consigliere anziano per numero di voti, Daniele Bottino, ha sancito l'ufficialità delle funzioni degli organi di governo cittadino, con il giuramento dei consiglieri, del sindaco Enrico Trantino, e l'elezione e il giuramento del presidente del civico consesso, Sebastiano Anastasi (32 preferenze), del vicepresidente vicario, Riccardo Pellegrino (28 preferenze), e del vicepresidente, Salvatore Giuffrida (29).

Sebastiano Anastasi è stato riconfermato nella carica di presidente rivestita nell'ultimo periodo della scorsa consiliatura, con 32 preferenze (un voto è stato espresso per Barbagallo, uno per Caserta, uno per Ciancio, più una scheda bianca).

"Si appresta finalmente a ripartire il Consiglio comunale - ha dichiarato Anastasi - Si tratta di un organo che ha un ruolo importantissimo per la città, quello di ascoltare ogni singolo cittadino, oltre che ogni singolo collega all'interno dell'aula consiliare. Non sempre nella scala dei bisogni della città è facile realizzare quanto chiede la cittadinanza".

Vicepresidente vicario è stato eletto Riccardo Pellegrino con 28 preferenze (un voto per Vullo, uno per Bonaccorsi Damien, uno per Caserta, tre schede bianche e due nulle).

Vicepresidente Salvatore Giuffrida, con 29 preferenze (un voto per Bonaccorsi Damien, uno per Barbagallo, uno per Caserta, uno Vullo, tre schede bianche).