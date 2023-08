Con la moto si schianta contro un'auto, 45enne morto a Palermo

Ancora sangue sulle strade di Palermo, dove nelle scorse ore un uomo di 45anni ha perso la vita a seguito di un incidente. Stando alle prime informazioni, la vittima era a bordo del suo scooter quando per cause in fase di accertamento si è scontrato con un'auto a Sferracavallo, nei pressi di via dell'Arancio. L'impatto è stato violento. Immediati i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso. Il tratto del sinistro è stato temporaneamente interdetto alla circolazione.

A perdere la vita, a Sferracavallo. è stato Giovanni Graziano,vera originario del quartiere Tommaso Natale a Palermo.

Dopo l'incidente la polizia municipale ha chiuso il tratto di strada al traffico per permettere ai vigili di effettuare i rilievi. Gli agenti della sezione infortunistica stanno indagando per ricostruire la dinamica dello schianto.