Bimbo di 4 anni annega in un patco acquatico a Monopoli

Tragedia nell'acquapark di Monopoli, in provincia di Bari, dove un bambino di quattro anni e mezzo è annegato. Il piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all'interno della struttura. Potrebbe aver battuto la testa mentre stava effettuando alcuni giochi d'acqua, per poi cadere in acqua. Al momento i carabinieri che indagano sull'accaduto stanno eseguendo ogni accertamento per definire l'esatta dinamica dell'incidente. Vano è stato il tentativo di rianimare il bimbo trasportandolo in ospedale dopo i primi soccorsi effettuati sul posto.