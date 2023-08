Tenta di strangolare la madre, preso in viale Moncada a Catania

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in viale Moncada, a Catania, dove veniva segnalato un uomo che tentava di strangolare una donna. I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso dalla Sala operativa che l'aggressore stava salendo su un autobus AMT che è stato così bloccato. L'uomo, un noto pregiudicato, è stato identificato e fermato.

Le fasi successive dell'intervento hanno portato ad individuare anche la vittima dell'aggressione, madre della persona fermata. Le motivazioni dell'aggressione sono da ricondurre a precedenti dinamiche violente, reiterate nel tempo, nei confronti della donna e per le quali l'uomo è già stato tratto in arresto ed oggetto di ammonimento del Questore per atti di violenza domestica.

Nonostante ciò, avrebbe perseverato nella sua condotta violenta, presentandosi a casa della madre per imporle il suo volere e la sua presenza, perseguitandola.

L'anziana donna ha formalizzato denuncia contro il figlio, specificando che, mentre si accingeva a recarsi presso alcune attività commerciali per effettuare degli acquisti, notava in strada l'indagato che, vedendola, iniziava ad inveire nei suoi confronti. Di lì a pochi istanti l'uomo la afferrava al collo con violenza e le imponeva, urlandogli contro, di tornare a casa per preparargli il pasto.

L'arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.