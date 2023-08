Calcio, prima prova del nove per il Palermo: a Cagliari per la Coppa Italia

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha convocato 25 rossoblù per la gara di Coppa Italia di sabato sera in programma all'Unipol Domus (ore 21.15) contro il Palermo. Di seguito l'elenco completo: 1 Radunovic, 3 Goldaniga, 4 Dossena 8 Nandez, 10 Viola, 14 Deiola, 15 Altare, 18 Aresti, 19 Oristanio 21 Jankto, 22 Scuffet, 23 Lella, 24 Capradossi, 25 Sulemana, 27 Augello, 28 Zappa, 29 Makoumbou, 30 Pavoletti, 31 Travaglini, 33 Obert, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Ecco invece i convocati di Corini: Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Cagliari: 1 Desplanches 2 Graves 4 Gomes 5 Lucioni 6 Stulac 7 Mancuso 8 Segre 9 Brunori 10 Di Mariano 11 Insigne 12 Nespola 15 Marconi 18 Nedelcearu 20 Vasic 21 Damiani 22 Pigliacelli 23 Saric 25 Buttaro 27 Soleri 30 Valente 32 Ceccaroni 37 Mateju.

"Il Cagliari è una squadra importante - ha detto Corini alla vigilia del match - con un tecnico come Ranieri che stimo. Per noi sarà un ottimo test in vista della prima di campionato. Per la sfida di Coppa a Cagliari il Palermo recupera Soleri, Mancuso e Valenti.