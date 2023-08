Pallanuoto, l'Orizzonte Catania Under 20 al suo quarto scudetto consecutivo

L'Ekipe Orizzonte per il quarto anno consecutivo è campione d'Italia under 20. Le rossoblù superano 8-6 (2-2, 2-0, 3-3, 1-1) la Bogliasco 1951 nell'ultimo atto della final eight alla piscina comunale "Centro Nuoto Italia" di Avezzano. Lo strappo decisivo delle etnee ad inizio del quarto tempo con i gol del decisivo 8-5 di Leone, autrice di una doppietta. Terza è la Brizz Nuoto che nella finalina batte 15-7 la Rapallo Pallanuoto. Premi speciali assegnati a Dafne Bettini (L'Ekipe Orizzonte) come miglior giocatrice, Serena Caso (Rapallo Pallanuoto) miglior portiere e Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto) miglior marcatrice con 25 reti.