Donna aggredisce medico ed infermiera all'ospedale di Praia a Mare

Un medico e un'infermiera in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale di Praia a Mare sono stati aggrediti da una giovane turista che si é poi allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

A subire le conseguenze peggiori é stata l'infermiera, strattonata, tirata per i capelli e fatta oggetto anche di sputi.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno sentito le due vittime dell'aggressione ed avviato accertamenti su quanto é accaduto.

Il medico ha riferito di non essere intenzionato a presentare querela, atto necessario per l'avvio di un procedimento a carico della responsabile dell'aggressione, mentre l'infermiera ha detto di stare valutando se sporgere denuncia.

Andrea De Lorenzo, responsabile del sindacato degli infermieri "Nursing" dell'ospedale di Praia a Mare, ha espresso solidarietà alla collega, dicendosi "pronto a fornirle supporto legale nel caso in cui voglia sporgere denuncia".