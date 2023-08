Turismo, pienone di vacanzieri a Rosolini: exploit del cartellone degli spettacoli

"Se si vuole investire sul turismo, i soldi bisogna saperli spendere e non gettarli dalla finestra". Parole del sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, artefice, insieme a tutta la sua squadra, di un' Estate Rosolinese che continua a viaggiare come un treno ad alta velocità, portando ogni sera nelle piazze della città migliaia di turisti. A differenza di altri Comuni che per fare arrivare un artista sono costretti a fare pagare i biglietti ai cittadini, a Rosolini tutto è a costo zero. Sessanta giorni di eventi e spettacoli a 86 mila euro, compreso l'imposta dell'Iva, significa che per far divertire la gente bastano mille euro a serata per avere più di diecimila persone tra le piazze e le strade. Pienone per i Cugini di Campagna, bis per i Gemelli DiVersi e gli spettacoli allestiti dalle associazioni locali e dagli studenti del 'De Cillis' che hanno portato in piazza Garibaldi, Medea di Euripide, sono stati un grande successo. Ma ci sono ancora altre serate da migliaia di spettatori. In programma i concerti di Roy Paci (14 agosto), Skin (ferragosto) e del cantante Giovanni Caccamo. Per questi spettacoli potrebbero arrivare 40 mila persone dalle altre città siciliane e la città a fatica riesce a reggere questo tsumani di popolo. Giusy la titolare di un ristorante a pochi passi dal Parco di Verde a Valle dice: "Abbiamo dovuto potenziare le nostre scorte di bibite ed abbiamo acquistato nuovi frigo per sistemare il beverage. A Rosolini non abbiamo mai visto così tanta gente".

"L'obiettivo della nostra amministrazione - dice il sindaco Spadola - era quello di fare rifiatare le attività commerciali di Rosolini dopo il periodo della pandemia. La programmazione degli spettacoli aveva questo obiettivo, che abbiamo raggiunto. Non dimentichiamo, però, che anche la Sagra dell'Arancino è stato uno strumento trainante per attrarre i turisti. Il nostro fare sistema ha funzionato anche negli spettacoli ed andiamo avanti per il bene della nostra città". Ai consiglieri di opposizione che avevano espresso perplessità sulla programmazione Spadola dice: "Non meritano risposte, bastano i consensi del popolo".

(Nel riquadro il presentatore Cristiano Di Stefano con il sindaco Giovanni Spadola)