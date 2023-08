Pachino, casa di riposo per anziani senza requisiti: disposta la chiusura

Non ha i requisiti minimi necessari per accogliere gli ospiti. È stata disposta dagli uffici comunali la chiusura di una struttura di accoglienza per anziani, a seguito di un blitz dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni del comando di Ragusa. Il sopralluogo dei militari dell'Arma è avvenuto la scorsa settimana e, in base a ciò che emerge dall'attività ispettiva, la struttura in questione sarebbe sprovvista di sistemi antincendio, aria condizionata, adeguata illuminazione del corridoio, bagni a norma. Ma scavando nello storico burocratico della casa alloggio, i carabinieri hanno anche scoperto che non è presenta la comunicazione di inizio attività, il parere igienico sanitario fornito dall'Asp di Siracusa, l'iscrizione all'albo comunale, il documento di valutazione rischi, il certificato di agibilità dell’immobile e tante altre carenze documentali. Ieri gli uffici comunali, a seguito della notifica dei verbali del Nas, hanno disposto la chiusura della comunità alloggio.