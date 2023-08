Auto si ribalta sulla Palermo - Borgetto: due persone in ospedale

Un'auto con a bordo due persone si è ribaltata questa notte sulla strada statale 186 che collega Borgetto a Palermo. A bordo il conducente e il passeggero sono rimasti feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i due dalle lamiere. Sul posto i soccorritori del 118 li hanno trasportati in codice giallo in ospedale a Palermo. Mentre poco prima delle 22 sulla A29 in direzione di Mazara del Vallo tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento, all'altezza del chilometro 1,900, nel tratto che collega le due gallerie tra Isola delle Femmine e Capaci. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi e ripristinare la circolazione.