Palermo, principio d'incendio al chiosco di Ninu U' Ballerino

Paura ieri in tarda serata per un principio d'incendio nel chiosco di Ninu U' Ballerino, famoso per lo street food palermitano, in piazza Indipendenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, il punto vendita e gli avventori presenti in zona. Il capo squadra dei vigili del fuoco, intervenuto sul posto, ha accertato che si è trattato di un corto circuito che è partito dal quadro elettrico, che alimenta il chiosco.